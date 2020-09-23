تأهل بيرنلي وفولهام وبرايتون للدور الرابع بكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
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تأهلت فرق بيرنلي وفولهام وبرايتون، إلى الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة للأندية الإنجليزية، بعد تخطيها عقبة الدور الثالث للمسابقة.

وصعد بيرنلي للدور الرابع لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بفوزه 2 / صفر على مضيفه ميلوال اليوم الأربعاء في الدور الثالث للبطولة.

وافتتح جوش براونهيل التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 45، فيما أضاف التشيكي ماتي فيدرا الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وصعد برايتون للدور ذاته، إثر تغلبه 2 / صفر على مضيفه بريستون نورث إيند، حيث أحرز الإيراني علي رضا جهانبخش والأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير هدفي الفريق الضيف في الدقيقتين 56 و75.

وبلغ فولهام نفس الدور ، بعدما فاز 2 / صفر على ضيفه شيفيلد وينزداي، وأحرز الفرنسي أبوباكار كامارا وبوبي ريد الهدفين في الدقيقتين التاسعة و32.

كما صعد ستوك سيتي لدور الستة عشر، بعد فوزه 1 / صفر على ضيفه جيلينجهام.

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