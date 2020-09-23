البورصات الأوروبية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
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واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها الأربعاء 23 سبتمير من عمليات بيع كثيفة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما يترقب المستثمرون أحدث بيانات لنشاط الأعمال لكي يروا ما إذا كان التعافي الاقتصادي يتعثر إذ تعيد عدة دول فرض قيود ذات صلة بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر  Stoxx600الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، فيما قفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير 0.9% في الوقت الذي تضرر فيه الجنيه الاسترليني بفعل قيود جديدة فرضتها المملكة المتحدة لمواجهة موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع المؤشر Dax الألماني 1% فيما صعدت أسهم Buma وAdidas ما يزيد عن 4% بعد أن أعلنت Nike الأميركية لصناعة الملابس الرياضية عن أرباح قوية وتوقعت مبيعات تفوق التقديرات لعام 2020.

وصعد سهم أوسرام 13.5% بعد أن قالت شركة صناعة الحساسات النمساوية AMS إنها وقعت ما يُسمى باتفاق السيطرة وتحويل الأرباح والخسائر كخطوة رئيسية صوب إغلاق استحواذها البالغة قيمته 4.6 مليار يورو (5.4 مليار دولار) على الشركة الألمانية.

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