وفاة صيدلي و3 من أسرته بفيروس كورونا (فيديو)

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كشف محمد العبد، صديق الدكتور الراحل محمد الفنجري الطبيب الصيدلي الذي توفي بفيروس كورونا، هو ووالده ووالدته وشقيقه الأكبر.



وقال "العبد" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء: "بدأت المأساة بوفاة والد الدكتور الفنجري في أغسطس الماضي، وبعدها وفاة والدته في سبتمبر، ثم وفاة شقيقه وجميعًا بفيروس كورونا".



وأضاف "بعدها اكتشف الدكتور الفنجري إصابته بالفيروس، ودخل أحد مستشفيات العزل ومكث بها 10 أيام، قبل أن يفارق الحياة بالأمس".



وتابع "هذه مأساة كبيرة لدينا 4 وفيات في أسرة واحدة، وهناك 8 أطفال وأرملتين يعيشون في قرية كفر الغاب في محافظة دمياط".



آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و5806 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

