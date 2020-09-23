أسعار الذهب تقترب من أقل مستوي فى 6 أسابيع

لامست أسعار الذهب اليوم الأربعاء، أقل مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامي قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب الفدرالي الأميركي.





هذا وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب عند 1873.70 دولار. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5% إلى 1879.10 دولار للأونصة.





هذا وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا. ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولار للأونصة وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.





هذا وخسر البلاتين 1% إلي 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2217.75 دولار.