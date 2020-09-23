العياط يهزم الفراعنة ويلاقي الصف وديا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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فاز فريق العياط بقيادة محمد حسن، بثلاث أهداف مقابل هدفين، على فريق الفراعنة، في المباراة الودية الأولى للعياط، التي جمعت بينهما على ملعب الأخير.

أحرز ثلاثية العياط كلا من أحمد حمادة (هدفين)، وحمزة مجدي، فيما سجل هدفين الفراعنة اللاعب محمد علي (بيبسي).

وأشاد محمد حسن المدير الفني للعياط بمستوى اللاعبين، فى أولى مبارياته الودية، وبتألق اللاعب أحمد حمادة الذي سجل هدفين، مؤكدا إن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل البقاء بالقسم الثالث.

ويستعد العياط لثاني مبارياته الودية بمواجهة امام الصف، الجمعة المقبلة على ملعبه.

ويحتل العياط المركز العاشر برصيد 25 نقطة، وسيواجه العياط فريق بشتيل على ملعب الأخير ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة.

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