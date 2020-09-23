شديد قناوي: جاهزون لموقعة التليفونات ونحترم المنافس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قال شديد قناوي، المدير الفني لفريق المنيا، بأن فريقة سيدخل معسكر مغلق من أجل الاستعداد لمباراه التليفونات القادمه، بالجولة التاسعة عشر، من دوري القسم الثاني

وشدد قناوي على أهمية الحصول على الثلاث نقاط، من أجل مواصلة الإنتصارات، وأضاف بأن الفريق المنياوي يتدرب يوميا، بشكل قوي، استعدادا لهذا اللقاء، موضحا بأن الفريق المنياوي سيغادر المنيا متوجها لبني سويف للمبيت عقب التدريب الصباحي ابذي سبقان الجمعة المقبلة.

وطالب قناوي جماهير نادي المنيا، المسانده والتشجيع للفريق، من أجل تحقيق الفوز، وضمان البقاء بدوري القسم الثاني هذا الموسم.

ويذكر أن فريق المنيا سيحل ضيفا علي فريق، تليفونات بني سويف، السبت القادم، في المباراه التي سيشهدها ملعب إستاد بني سويف الرياضي، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2019\2020.

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