الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:53 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن لقاح الأنفلونزا الموسمية، سيكون له أهمية مضاعفة بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا اللقاح مهم للوقائية من نزلات البرد.

وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن كثير من أعراض الأنفلونزا تتشابه مع أعراض كورونا.

وأشار إلى أن أعضاء الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة هم الفئات الأكثر استهدافًا للتطعيم بهذا اللقاح للوقاية من الأنفلونزا.

وتابع "هذا التطعيم غير مسموح به للأطفال تحت 6 شهور، ومن قاموا بالتطعيم به مسبقًا وثبت أن لديهم حساسية مفرطة ضدهم، أو من يعانون من حساسية البيض أو أصحاب متلازمة الشلل الرباعي".

وأوضح أن هناك نوعين من الأنفلونزا الثلاثي والرباعي، لافتًا إلى أن الدولة حرصت على توفير 2.5 مليون جرعة لوزارة الصحة سيتم توزيعهم في مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوعين برسوم بسيطة.

واستطرد "مناعة هذا التطعيم تظهر بعد أسبوعين، وهذا اللقاح متوفر حاليًا في المصل واللقاح بأسعار مناسبة، وفي حالة احتاجت الدولة لكميات أكبر ستقوم بتوفيرها للمواطنين".

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