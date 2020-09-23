لاعبو ماينز يرفضون التدريب بسبب استبعاد زميلهم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

رفض لاعبو ماينز الألماني، التدريب اليوم الأربعاء، احتجاجا على استبعاد زميلهم آدم سالاي من تشكيلة الفريق، وإجباره على التدريبات بمفرده، حسبما أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية.

 

لم يعلق الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني على الحادث على الفور.

 

كان سالاي 32/ عاما/ أجرى التدريبات بمفرده بدءا من أول أمس الإثنين.

 

يذكر أن ماينز خسر 1 / 3 أمام مضيفه لايبزيج يوم الأحد الماضي في مباراته الافتتاحية بالدوري الألماني هذا الموسم، فيما يستعد الآن لمواجهة ضيفه شتوتجارت يوم السبت المقبل.

أخبار تهمك

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة حسم برشلونة صقة بديل سيميدو

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقتى الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

منذ 35 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم ليفربول يرفض تجديد عقده

منذ ساعة و 28 دقيقة

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لحسم ملف خليفة فايلر

منذ ساعة و نصف

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل الصراع الدائر داخل الجماعة الإرهابية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ ساعتين

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

08:32 م

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

09:59 م

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

08:30 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»