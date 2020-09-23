خلال أسبوعين.. افتتاح 12 مسجدًا جديدًا في كفرالشيخ

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، الذي تسلم مهام عمله بالمحافظة، خلفًا للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف السابق.



وهنأ اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، لتوليه مهام منصبه، ووجه بمتابعة المساجد الجاري افتتاحها خلال الأسبوع الحالي والمقبل وعددها 12 مسجدًا، منهم افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، و6 مساجد أخرى الأسبوع المقبل.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وتم افتتاح 7 مساجد، وسيتم افتتاح 12 مسجدًا جديدًا ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و5806 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

