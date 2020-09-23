يوم الجمعة.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 12 ساعة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة )  وذلك اعتباراً من الساعة السادسة  مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020 ، وذلك  لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه  ابو النمرس  حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.

وسبق أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق  ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات وذالك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020 .


وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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