الديهي للداعين للتظاهر في مصر: "عايزين تخربوها وتقعدوا على تلها"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:25 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
شيماء حسن
Advertisements
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، خروج البعض في مظاهرات احتجاجية في ذكرى 20 سبتمبر، التي دعا إليها المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي، موجهًا حديثه للمتظاهرين: "عايزين تخربوها وتقعدوا على تلها".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري جرب سابقًا اختراق جهاز الشرطة وتدميره، وحرق السجون واقتحامها، ووصول جماعة الإخوان للسلطة، وحكم تركيا وقطر مصر من مكتب الإرشاد؛ والنتيجة أن المصريين خسروا خسارة فادحة.

وأكد أن البعض يسعى لخلق حالة من اللااستقرار واللادولة حتى تنفرط عقد الدولة المصرية، متطرقًا للحديث عن عدم تقبل المصريين للاختلاف، قائلًا إنه منذ السبعينات من القرن الماضي، هبت عاصفة أودت بالدين الحقيقي وحدث تغيير جذري بعد هبوب رياح وهابية غيرت مصر شكلًا ومضمونًا، حتى أصبح تحت جلد المصريين حضارة "مُعطّنة"، غيّر ملامحها الإرهابيون والتكفيريون.

وأشار الديهي، إلى أن على الآباء والأمهات دورٌ في تعليم أبنائهم حب الوطن والأرض، وأن الإخلاص لبلدهم من الدين، معربًا عن حزنه من رؤية أم وأب مكلومين بسبب القبض على أبنائهم بتهمة التظاهر بدون ترخيص، معلقًا: "قلبي بيتقطع عليهم".

وأضاف أن عوامل التعرية غيرت من الوعي المصري، مما يتطلب عودة الدور السياسي والإعلامي والثقافي، موجهًا تحذيرًا لمستخدمي مواقع التواصل، من الانسياق وراء الشائعات ومروجي الأكاذيب والمحرضين ضد الدولة، مؤكدًا أنه لا يمكن لمجموعة من المرتزقة أن يغيروا صفو الدول المصرية.

أخبار تهمك

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة حسم برشلونة صقة بديل سيميدو

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ ساعتين

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 19 ساعة

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل الصراع الدائر داخل الجماعة الإرهابية

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

نجم ليفربول يرفض تجديد عقده

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقتى الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم ملف خليفة فايلر

منذ ساعة و نصف

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

08:32 م

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

09:59 م

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

08:30 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»