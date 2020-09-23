الديهي للداعين للتظاهر في مصر: "عايزين تخربوها وتقعدوا على تلها"

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، خروج البعض في مظاهرات احتجاجية في ذكرى 20 سبتمبر، التي دعا إليها المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي، موجهًا حديثه للمتظاهرين: "عايزين تخربوها وتقعدوا على تلها".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري جرب سابقًا اختراق جهاز الشرطة وتدميره، وحرق السجون واقتحامها، ووصول جماعة الإخوان للسلطة، وحكم تركيا وقطر مصر من مكتب الإرشاد؛ والنتيجة أن المصريين خسروا خسارة فادحة.



وأكد أن البعض يسعى لخلق حالة من اللااستقرار واللادولة حتى تنفرط عقد الدولة المصرية، متطرقًا للحديث عن عدم تقبل المصريين للاختلاف، قائلًا إنه منذ السبعينات من القرن الماضي، هبت عاصفة أودت بالدين الحقيقي وحدث تغيير جذري بعد هبوب رياح وهابية غيرت مصر شكلًا ومضمونًا، حتى أصبح تحت جلد المصريين حضارة "مُعطّنة"، غيّر ملامحها الإرهابيون والتكفيريون.



وأشار الديهي، إلى أن على الآباء والأمهات دورٌ في تعليم أبنائهم حب الوطن والأرض، وأن الإخلاص لبلدهم من الدين، معربًا عن حزنه من رؤية أم وأب مكلومين بسبب القبض على أبنائهم بتهمة التظاهر بدون ترخيص، معلقًا: "قلبي بيتقطع عليهم".



وأضاف أن عوامل التعرية غيرت من الوعي المصري، مما يتطلب عودة الدور السياسي والإعلامي والثقافي، موجهًا تحذيرًا لمستخدمي مواقع التواصل، من الانسياق وراء الشائعات ومروجي الأكاذيب والمحرضين ضد الدولة، مؤكدًا أنه لا يمكن لمجموعة من المرتزقة أن يغيروا صفو الدول المصرية.