خبير أمن المعلومات: "تويتر" أصبح مرتعًا للإخوان بفعل "الهاشتاجات"

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حذر محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، من الذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على العنف داخل مصر.



وقال "الجندي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن تويتر يقوم بحذف التغريدات التي تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية في حين يترك تغريدات تحرض على العنف والإرهاب في مصر.



وتابع "تويتر أصبح مرتعًا للإخوان، كونه يساعد بفعل الهاشتاجات على تضخيم الأحداث"، مشيرًا إلى أن هذه الشركات أصبحت أقوى من بعض الدول.



وفي ذات السياق كشف وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، عن تعرض مصر لهجمات رقمية شرسة من خلال فيروسات تمت برمجتها وصناعتها بحرفية تخترق أنظمة الدفاع الخاصة بـ 4 قطاعات وهم: "الهيئات الحكومية" والقطاع "المالي والاستثماري" والقطاع "الدبلوماسي" والقطاع الرابع "العسكري.



وقال "عبدالمقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الهجوم تحديدًا عبارة عن اختراق فيروسات، تكون كامنة خلف "الجدار الناري" الخاص بأنظمة التشغيل لإحداث شلل في القطاعات الأربعة، منوهُا إلى أن مصر احتلت المركز الثالث ضمن أكثر دول العرب استهدافًا في التهديدات الأمنية الرقمية، أما المراكز الأولى كانت من نصيب السعودية والإمارات.



وأضاف استشاري أمن المعلومات أن الهجمات الرقمية هدفها اختراق بيانات المؤسسات الحكومية وتعطيل الخدمة الإلكترونية المقدمة للمواطن، لافتًا إلى أن شهر نوفمبر شهد اختراق فيروسات لمهاجمة أنظمة أمن المعلومات؛ وهو مؤشر خطير لتطور الحرب الإلكترونية على مصر.