غدًا.. وصول جثمان محمد فريد خميس من الولايات المتحدة
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:37 م
الفجر الاقتصادي
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يصلُ جثمانُ رجل الصناعة ، محمد فريد خميس ، قادماً من أمريكا ، علي متن طائرة خاصة، غداً الخميس الساعة 2 ظهراً ، يتم تباعاً تغيير المواعيد إلي ما يلي :
صلاة الجنازة ، غداً الخميس 24 سبتمبر 3 عصراً ، بالعاشر من رمضان ( النساجون إنترناشيونال ) يعقبها أعمال دفن جثمان الراحل الكبير 4 عصراً بالروبيكي ، بالعاشر من رمضان .
اليوم التالي ، الجمعة 25 سبتمبر ، تلقي العزاء ( بالفاونتن بارك ) بالتجمع الخامس ، عقب صلاة المغرب .
وتدعو أسرة تحرير الفجر، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".