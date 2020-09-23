غدًا.. وصول جثمان محمد فريد خميس من الولايات المتحدة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:37 م
محمد فريد خميس
محمد فريد خميس
الفجر الاقتصادي
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يصلُ جثمانُ رجل الصناعة ، محمد فريد خميس ، قادماً من أمريكا ، علي متن طائرة خاصة، غداً الخميس الساعة 2 ظهراً ، يتم تباعاً تغيير المواعيد إلي ما يلي : 

صلاة الجنازة ، غداً الخميس 24 سبتمبر 3 عصراً ، بالعاشر من رمضان ( النساجون إنترناشيونال ) يعقبها أعمال دفن جثمان الراحل الكبير 4 عصراً بالروبيكي ، بالعاشر من رمضان .

اليوم التالي ، الجمعة 25 سبتمبر ،  تلقي العزاء ( بالفاونتن بارك ) بالتجمع الخامس ، عقب صلاة المغرب .


وتدعو أسرة تحرير الفجر، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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