غدًا.. وصول جثمان محمد فريد خميس من الولايات المتحدة

يصلُ جثمانُ رجل الصناعة ، محمد فريد خميس ، قادماً من أمريكا ، علي متن طائرة خاصة، غداً الخميس الساعة 2 ظهراً ، يتم تباعاً تغيير المواعيد إلي ما يلي :





صلاة الجنازة ، غداً الخميس 24 سبتمبر 3 عصراً ، بالعاشر من رمضان ( النساجون إنترناشيونال ) يعقبها أعمال دفن جثمان الراحل الكبير 4 عصراً بالروبيكي ، بالعاشر من رمضان .





اليوم التالي ، الجمعة 25 سبتمبر ، تلقي العزاء ( بالفاونتن بارك ) بالتجمع الخامس ، عقب صلاة المغرب .









وتدعو أسرة تحرير الفجر، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".