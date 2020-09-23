محامية: "فتح باب إنكار النسب يفتح علينا أبواب جهنم"

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علقت أميرة بهي الدين، المحامية، على قضية إنكار زوج نسب أولاده بعد 11 عامًا من الزواج، قائلة: "القاعدة الشرعية تتحدث بأن الأطفال للفراش، وهذا يعني أن الأطفال تنسب للزوج، حتى إذا لم يكونوا أولاده".



وتابعت "بهي الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الفنانة ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن القانون المصري في هذا الشأن مستمد من الشريعة الإسلامية التي تتحدث بأن الأطفال للفراش، ولكن من المؤكد أن مقاصد الشريعة الإسلامية، تهدف لتحقيق مصلحة الناس واستقرار الحقوق، وهذا لا يمكن أن يتحقق بنسب أطفال لشخص ليس والدهم، معقبة: "مش ممكن أبدًا يكون ده مقصد الشرعية".



وأضافت أن تحليل البصمة الوراثية أصبح تحليل علمي دقيق لإثبات نسب الابناء، وهذا الامر لم يكن متحقق في الماضي، مشيرة إلى أن القضاء في هذه القضايا مقيد بالقانون، والحل هو اجتماع علماء الشرعية وتطبيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" واستنباط أحكام تتوافق مع تحقيق المصلحة العامة في هذه القضايا.



وأشارت إلى أن هذه المسألة في غاية الصعوبة، لأن فتح باب إنكار النسب قد يؤدي إلى الكثير من المصائب، معقبة: " فتح باب إنكار النسب هيفتح علينا أبواب جهنم، لأن بعض الأزواج قد يقوم برفع قضية أنكار نسب لأولاهم، بسبب خلافات مع زوجته، وحتى إذا اثبتت المحكمة أنهم أولادهم فالفضيحة.

