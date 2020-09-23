الأهلي يتقدم على نادي مصر في الشوط الأول بهدف السولية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أنهى الأهلي الشوط الأول أمام مضيفه نادي مصر متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب لاعبي الأهلي، حيث مرر عمرو السولية تمريرة برأسه رائعة إلى محمود "كهربا" الذي سدد الكرة أعلى عارضة عصام ثروت حارس مرمى فريق نادي مصر.

وفي الدقيقة ٥ أخطأ هشام عبد الحميد لاعب نادي مصر حيث مرر الكرة قصيرة لتصل إلى وليد سليمان الذي انفرد بعصام ثروت ليتعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء لم يتردد محمود بسيوني حكم المباراة في احتسابها ركلة جزاء وينفذها عمرو السولية داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للمارد الأحمر.

بعد الهدف الأول للأهلي بحث لاعبو نادي مصر عن التعادل وكاد مصطفى سلطان أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة ١٦، لكن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر تصدى ببراعة وأبعد كرة سلطان الخطيرة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة ٢٩ مرر أحمد فتحي تمريرة بينية رائعة لمروان محسن وضعته منفردًا بعصام ثروت حارس نادي مصر الذي تألق وأنقذ مرماه من استقبال الهدف الثاني ليحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة ٣٤ تلقى كهربا كرة طولية لينطلق وسط دفاعات فريق مصر ويسقط داخل منطقة الجزاء ليطالب حكم المباراة محمود بسيوني باستئناف اللعب وينهض كهربا مجددًا ويسدد الكرة بعيدة عن مرمى عصام ثروت.

ومن هجمة منظمة لفريق نادي مصر في الدقيقة ٣٩ مرر مصطفى سلطان الكرة إلى كليف مانديرا الذي سدد الكرة سهلة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط أي جديد على واقع النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

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