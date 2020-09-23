عاجل.. الهلال السعودي خارج بطولة دوري أبطال آسيا





أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراره الرسمي بشأن مباراة الهلال السعودي ونظيره شباب أهلي دبي، والتي تم إلغائها بقرار من حكم المباراة لعدم وجود عدد كافي في قائمة الهلال من اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا.





واعتبر الاتحاد الآسيوي، الهلال السعودي منسحبا أمام شباب الأهلي، على أن يغادر رسميا بطولة دوري أبطال آسيا 2020.



جاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي جاء نصه كالتالي:

أخفق الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة.

عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل تسهيل وصول حارسي المرمى البديلين إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين، وبأسرع وقت إلى الدوحة.

على امتداد البطولة حافظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قنوات التواصل مع النادي ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعامل في الوقت المناسب مع كل استفسارتهما ومخاوفهما.



جدير بالذكر أن الهلال السعودي كان جمع 11 نقطة حتى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وضمن تأهله إلى دور الستة عشر.



