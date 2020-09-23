مشاهير أصيبوا في موجه كورونا الثانية.. اعرفهم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:32 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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مع تجدد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، الذى عاد ليضرب العديد من دول العالم، مخلفا أعدادا هائلة من الضحايا الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس، إلى جانب الكثير من المصابين، يتوالى سقوط عدد من المشاهير فى مختلف المجالات، ومن جميع دول العالم، فى شباك كورونا، إما بالإصابة أو بالوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.

فعلى الرغم من تراجع أعداد المصابين بالفيروس فى بعض الدول، شهدت دول أخرى زيادة ملحوظة فى أعداد ضحايا الفيروس من المصابين والوفيات، فدخلت تلك الدول فى موجة ثانية من المرض، تعد أشد فتكا من سابقتها، وتنذر بوقوع خسائر فادحة فى الأرواح، ما لم يتمكن العلماء والباحثون من إنتاج وتطوير لقاح فعال لعلاج الفيروس، وما لم يلتزم مواطنو تلك الدول بالإجراءات الاحترازية التى تفرضها الحكومات من أجل مجابهة الفيروس والحد من انتشاره بهذا الشكل المفزع.

وفاة عزمى مجاهد

وفى حين يستمر فيروس كورونا فى حصد المزيد من الأرواح، توفى، يوم السبت 12 سبتمبر الحالى، الكابتن عزمي مجاهد، لاعب الكرة الطائرة السابق فى نادى الزمالك، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، التى نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن نجله أمير عزمي مجاهد، اللاعب السابق بفريق الزمالك لكرة القدم، وفاة والده، فى منشور له، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حين كتب: "أبويا في ذمة الله".

وفاة 3 رياضيين مصريين

ولم يكن عزمى مجاهد أول حالة وفاة فى الوسط الرياضى المصرى، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إذ سبقه فى ذلك، محمد عبده غنيمى، مدرب حراس المرمي لنادي بدر، التابع لمحافظة البحيرة وأحد أندية القسم الثالث، إذ وافته المنية في مايو الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وفى أواخر شهر مايو الماضى، توفى الحكم سامح زيتون، وهو أحد حكام منطقة المنوفية لكرة القدم، داخل مستشفى حميات منوف، التى كان قد دخل إليها نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفى أواخر شهر يونيو الماضى، توفي محمد علوش، مدرب نادي عثماثون طنطا، في مستشفى صدر المحلة للعزل، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إصابة "ذا روك" وأفراد عائلته بكورونا

وفى أوائل شهر سبتمبر الحالى، كشف الممثل الأمريكي دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" أن أفراد عائلته بالكامل أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال الممثل البالغ من العمر 48 عاما، فى مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصى على "إنستجرام"، إن زوجته لورين هاشيان، التى تبلغ من العمر 35 عاما، وابنتيهما، تيانا، وعمرها عامان، وياسمين، 4 أعوام، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، لكنهم في المرحلة النهائية من العدوى، ما يعني أن المرض لم يعد معديا.

ووصف ذا روك المرض بأنه واحد من أكثر الأشياء تحديا وصعوبة التي واجهها مع عائلته على الإطلاق، وقال: ""أولويتي الأولى هي حماية عائلتي وأحبائي دائما.. أتمنى لو كنت أنا فقط من جاءت نتيجة اختباره إيجابية".

كما كشف الممثل الأمريكي أنه وعائلته أصيبوا بكورونا بسبب الالتقاء ببعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاملين للعدوى.

الممثل البريطانى روبرت باتينسون

وفى مطلع شهر سبتمبر الحالى، أصيب الممثل البريطانى روبرت باتينسون، بطل فيلم "ذا باتمان" بفيروس كورونا.

وأعلنت شركة وارنر براذرز، فى بيان لها، أن عضوا فى فريق عمل فيلم "ذا باتمان" ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكنها لم تكشف اسمه، مضيفة أن تصوير الفيلم توقف مؤقتا، فى حين كشفت مجلتا "فانيتى فير" و"ذا هوليوود ريبورتر" أن الممثل البريطانى روبرت باتينسون هو من أصيب بفيروس كورونا المستجد.

إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق بكورونا

وفى يوم الجمعة، 4 سبتمبر الحالى، أكد حزب "فورزا إيطاليا"، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، نُقل إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوصات بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار الحزب إلى إن حالته الصحية لا تدعو للقلق، لافتا إلي أن المسؤول البالغ من العمر 83 عامًا خضع للعزل الذاتي في منزله، شمال ميلانو.

ولاحظ الحزب، أن برلسكوني متواجد الآن في مستشفى سان رافاييل "كإجراء وقائي".

العداء الجامايكي أوساين بولت

وأصيب العداء الجامايكي، أوساين بولت، بفيروس كورونا، مما اضطره إلى عزل نفسه، والمكوث فى الحجر الصحى، خصوصا بعدما جاءت نتيجة التحاليلي والفحوصات التى خضع لها تثبت إصابته بالفيروس.

وفور علمه بمرضه، نصح العداء الشهير، صاحب الرقمين القياسيين العالميين في سباقي 100م و200م، وحامل 8 ذهبيات أولمبية، جميع من خالطوه بعزل أنفسهم.

وظهر العداء الجامايكى الشهير فى مقطع فيديو، يؤكد أنه أجرى فحوصات من أجل مغادرة جامايكا ارتباطا بعمل، لكنه عاد فى نفس الفيديو ليقول: "أحاول أن أكون مسئولا، وسأمكث في المنزل حتى أكون سالما".

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