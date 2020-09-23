التموين: نسبة الخصم في معرض "أهلًا مدارس" تصل لـ 50%

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قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الخارجية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اتخذت قرارًا بإقامة معرض "أهلا مدارس" من 20 لـ 27 من الشهر الجاري، والهدف من هذا القرار الموائمة بين صحة المواطن، وتوفير احتياجاته.



وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن دخول الأسرة للمعرض مشترط بارتداء الكمامات، وتخصيص بوابات للدخول واخرى للخروج، وتم الاتفاق مع وزارة الصحة للتخلص من النفايات بشكل آمن ومستمرو وتعقيم المنتجات الخاصة بالعراضين



ولفت إلى أن نسبة الخصومات في معرض "أهلًا مدارس" تصل في بعض الاحيان لـ 30%، وبعض التجار قاموا بخفض الأسعار بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن المميز في هذه المعرض وجود كافة المنتجات الخاصة بالطلاب من ملابس وأدوات مدرسية وكل ما يلزم الطالب المصري



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أن استئناف أنشطة إقامة المعارض الداخلية بعد توقفها لمدة 6 أشهر بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يمثل فرصة متميزة للمنتج والمستهلك على حد سواء، مشيرةً إلى أن هذه المعارض تسهم فى ترويج وتسويق المنتجات الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالاضافة إلى توفير منتجات متميزة بالسوق المحلي بأسعار تنافسية تناسب كافة فئات الشعب المصري.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لفعاليات معرض "أهلًا مدارس" والذى يقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 20-27 سبتمبر الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وينظم المعرض وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 300 شركة.

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وقالت الوزيرة إن معرض "أهلًا مدارس" يمثل فرصة متميزة لأولياء الأمور للحصول على كافة المستلزمات المدرسية لكافة المراحل التعليمية التي تتضمن الزى المدرسي والشنط والأدوات المدرسية إلى جانب المستلزمات الغذائية للطلاب بتخفيضات لا تقل عن 20%.



واشارت جامع الى حرص الدولة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يُسهم في تعزيز الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي وبأسعار في متناول الجميع خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي نشأت إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.







وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى جاهدةً لتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الإستثمارية فى مجال تصنيع المستلزمات والأدوات لمدرسية بهدف توفيرها محليًا وتقليل الإعتماد على الاستيراد من الخارج وهو ما يدعم توجه الوزارة الحالى بإحلال الوارادات بمنتجات محلية الصنع.





