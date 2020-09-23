أحمد موسى يستعرض اعترافات سابقة للإرهابي القتيل سيد عطا (فيديو)

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عرض الإعلامي أحمد موسى، اعترافات الإرهابي سيد عطا مؤسس تنظيم كتائب الشريعة، الذي قتل، اليوم الأربعاء، أثناء محاولته الهروب من سجن طرة.



ووفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قال سيد عطا، أثناء اعترافاته، إنه نفذ 14 عملية إرهابية في 4 محافظات، واستهدف مساعد جيش بمنيا القمح، وقام بها كل من أحمد عبد الرحمن، وآخر يدعى عمار، حيث استخدما طبنجة حلوان و«سي زد في هيها»، وقيامهم بتنفيذ عملية أخرى استهدفوا فيها أمين شرطة بأبو كبير.



وتابع الإرهابي سيد عطا، أنه تم استهداف أمين شرطة آخر بكفر صقر، ومساعد جيش في بلبيس، وضرب نار على قسم شرطة بلبيس، وعملية أخرى بعد فترة تم استهداف أمين شرطة بقرية النخاس، قبل استهداف المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطن، وأمين شرطة آخر بإحدى القرى.



وأضاف أنه تم استهداف ملازم جيش بمنطقة التجنيد وشرطي بجوار إدارة الأمن المركزي، ونفذ العمليتين الشخصين الإرهابيين أحمد عبد الرحمن وعمار، واستهداف رائد جيش، ومقدم بالجيش في بلبيس بطبنجة حلوان.



كان قد أكد مصدر أمني أن قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرعهم.



وأضاف المصدر أن عملية منع هروب السجناء أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.



وتابع المصدر بأن المحكوم عليهم الأربعة هم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".



والشهيد العقيد عمرو عبدالمنعم، هو أحد الضباط الذين استشهدوا اليوم الأربعاء في محاولة منع 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم السبت ما أسفر عن مصرعهم.



