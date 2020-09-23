ميت خلف يواجه بلبيس وديًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف، خامس مبارياته الودية، حيث يحل ضيفاً على فريق بلبيس، في الثالثة والنصف من عصر غداً الخميس، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات المجموعة العاشرة، لدوري القسم الثالث.

وسبق لميت خلف، خوض 4 مباريات ودية، حيث فاز على سبك الضحاك 3-0، وتعادل مع جمهورية شبين 1-1، وخسر من بلدية المحلة 4-1، ومن ميت خاقان 2-1.

ويستعد ميت خلف، لمواجهة غزل شبين، بالجولة الـ 24 للموسم الحالي، والمقرر لها السبت 10 أكتوبر المقبل، بينما يستعد بلبيس للقاء فريق مركز شباب تلا.

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