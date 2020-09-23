استشاري تطوير ذاتي تكشف سر نجاح اللاعب محمد صلاح (فيديو)

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قالت هبه سامي، استشاري التطوير الذاتي وتعديل السلوك، إن محمد صلاح من أسباب نجاحه أنه لديه هدف واضح وتركيز عالي بشكل متواصل، مشيرا إلى أن لاعب ليفربول العالمي لديه طاقة عالية جدًا وعزيمة وإصرار على مواصلة النجاح.



وأضافت "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه كلما كان الإصرار والحماس عالي كلما كان لدي القدرة على التخلص من الشعور بالإحباط واليأس، مطالبة بتحديد الهدف والتركيز عليه والسعي إلى النحاج فى الوصول إليه.



وتابعت: "تحديد هدفي شىء مهم ولا بد من وضوحه بشكل كبير لكي أصل إلى تحقيقه، ولكن المشاعر العشوائية غير الواضحة لدى الشخص تساعد على الفشل وعدم تحقيق أي نجاحات؛ بل تعمل على الوصول إلى الإحباط واليأس بشكل سريع".



وأوضحت أن هناك مجموعة من النجاحات فوق بعضها البعض من خلال تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز مما يعمل على الوصول إلى النجاح الأكبر، وهو ناتج عن تحديد الهدف بوضوح وتقسيمه إلى مجموعة من الأهداف اليومية والأسبوعية وأبدأ العمل على تحقيقها والوصول إليها.

