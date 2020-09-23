ليلي علوي تستعيد ذكرايات مهرجانات 2019 بصورة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شاركت الفنانة ليلي علوي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "علوي" في الصور بمجموعة مختلفة من الفساتين، من مهرجانات السينما في عام 2019

في سياق متصل، حرصت الفنانة ليلي علوي  على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني  ال 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.


وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"في العيد الوطنى السعودى ال90 نهنئ أشقاءنا في أرض الحرمين قيادة وشعبا".


وأضافت ليلى علوى:" وندعو للمملكة العربية السعودية بالخير والأمان والازدهار وأن يديم المحبّة بين البلدين حكومة وشعبا".
ليلي علوي تستعيد ذكرايات مهرجانات 2019 بصورة
ليلي علوي تستعيد ذكرايات مهرجانات 2019 بصورة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهره ليلي علوي

أخبار تهمك

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم ليفربول يرفض تجديد عقده

منذ ساعة و 26 دقيقة

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

منذ 34 دقيقة

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل الصراع الدائر داخل الجماعة الإرهابية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حسم برشلونة صقة بديل سيميدو

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم ملف خليفة فايلر

منذ ساعة و 27 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقتى الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني للمملكة

تغريدات الفنانين.. يارا تهنئ الشعب السعودي بالعيد الوطني الـ88

ليلى علوي تهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم

ليلى علوي تهنئ جمهورها في عيد الأضحى

بهذه الكلمات.. ليلى علوي تواسي الشعب اللبناني

ليلى علوي تشعل "إنستجرام" بصورها في الإجازة الصيفية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

08:32 م

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

09:59 م

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

08:30 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»