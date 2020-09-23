طبيب يكشف تفاصيل استخراج "موبايل" من معدة شاب بعد 7 شهور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أحمد شولح، مدرس جراحة بكلية الطب بمستشفى بنها الجامعي، تفاصيل ابتلاع شاب لـ"موبايل" صغير لمدة 7 أشهر.

وقال شولح في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "المريض حول لنا من احد الأطباء وأبلغنا بأنه قام بابتلاع موبايل، على سبيل الرهان لأنه كان بيهزر مع مجموعة من أصحاب، وكان يعتقد أنه هينزل معه في الحمام ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف "كان الشاب يشعر بآلام شديدة في معدته وبدأ وزنه يقل، وعندما قمت بعمل أشعة تم اكتشاف شاشة الموبايل، وتعذر استخراجه بالمنظار، وتم عمل جراحة بشق المعدة لاستخراجه، وعندما أخرجناه كان ملفوف في ورق أصفر وكأنه حرز فتم إبلاغ الشرطة للتحقيق في هذه الواقعة".

وتابع "المريض حالته مستقرة حاليًا، ووجود الموبايل كان من الممكن أن يتسبب في قرحة في معدته، ولكن ربنا ستر ونجحت العملية والمريض بصحة جيدة حاليًا".

آخر تطورات فيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و5806 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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