استشاري تطوير ذاتي تكشف كيفية التخلص من الإحباط واليأس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت هبة سامي، استشاري التطوير الذاتي وتعديل السلوك، إن التعريف الحقيقي للفشل هو التقرب أكثر من أنفسنا ويعتبر عاملًا مهمًا لتحقيق النجاح، مشيرة إلى أن الفشل يعمل على التأهيل بشكل أكبر لحسن الاختيار وتحديد احتياجاتنا بشكل دقيق.

وأضافت "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الشعور بالفشل يُعد من أصعب اللحظات التي يمر بها الإنسان في حياته، خاصة وأن هذه اللحظات تختلط بها المشاعر باليأس والإحباط والعار والتأنيب بأنه غير كفء ولم يستحق النجاح.

وتابعت: "المشاعر التي تختلط باليأس يجب التعامل معها بطريقة صحيحة، وهى البدء فى التعبير عنها وفهمها بشكل صحيح وأذكرها ولا أقمعها؛ لأن اللا وعي هو مراقبة المشاعر والأفكار المسببة لأي شيء يحدث في حياتي بشكل عام".

وأشارت إلى أنه لو كان لدي فرصة أو احتمال للنجاح ولم يتحقق، فهذا يعني أنه كان لدي أفكار ومشاعر سلبية لم تخدم هدفي الذي سعيت لتحقيقه، لافتة إلى أنه كان عندي مشاعر فيها خوف بالفشل أو وجود حماس عالي؛ خاصة وأن الحماس العالي يجعل النجاح بعيدًا وليس قريبًا من التحقيق.

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