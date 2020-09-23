أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:29 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن نسبة الرطوبة تعود تدريجيًا الي معدلاتها الطبيعية، مما يحسن من حالة الطقس بشكل عام.

طقس غدا الخميس:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الخميس طقس مائل الحرارة وطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة الرياح نشطة علي السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة، كما تكون مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد.

طقس يوم الجمعة المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الجمعة المقبل يشهد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ٣٠٪؜ علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، كما تكون الرياح نشطه مثيره للأتربة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم السبت المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم السبت المقبل معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية بينما يكون مائل للحراره علي شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، التي تتمثل في وجود شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشرقية، كما تكون الرياح نشطه مثيره للأتربة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل غدًا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

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