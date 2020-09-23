41 مليار دولار حجم قطاع التأمين في المنطقة العربية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
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 قال شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إن حجم قطاع التأمين في السوق العربي بلغ 41 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وأوضح، خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد المصري للتأمين، أن التأمين الطبي يمثل 40% من النشاط العام في العالم العربي، و20% حجم تأمينات الحياة، والنسب الباقية موزعة على الأنشطة المختلفة.


وتوقع أبو زيد نمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة نمو تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وذلك على الرغم من تداعيات كورونا.

وقال إن التكنولوجيا سيكون لها دور حيوي في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في كافة البلدان العربية.

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