وزارة المالية تصدر تحذير هام بخصوص التحويلات النقدية

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بحظر إدخال أو إخراج النقد المصري والأجنبي، والأوراق القابلة للتداول لحاملها، من خلال الرسائل والطرود البريدية.





ونص القرار على بدء العمل به اعتبارا من اليوم.



