وزارة المالية تصدر تحذير هام بخصوص التحويلات النقدية
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:07 م
الفجر الاقتصادي
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أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بحظر إدخال أو إخراج النقد المصري والأجنبي، والأوراق القابلة للتداول لحاملها، من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ونص القرار على بدء العمل به اعتبارا من اليوم.
واستند القرار إلى نصوص قانون الجمارك، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وكذلك قرار وزير المالية رقم 399 لسنة 2010، الخاص بتنظيم إجراءات الإفصاح للقادمين إلى البلاد والمغادرين لها.