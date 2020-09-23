أوكا يطرح فيديو تشويقي للترويج لأغنية "1990 إتدلع" قبل طرحها (صور وفيديو)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرح مطرب المهرجانات أوكا، على صفحته الرسمية على فيسبوك فيديو ترويجي للإعلان عن قرب موعد طرح أغنيته الجديدة 1991 "إتدلع" التي تم تصويرها قريبا بأحد ستديوهات منطقة أبو رواش على طريقة التسعينات.

حيث استعان بعدد كبير من أصدقائه وفرقته الموسيقية للمشاركة في تصوير الفيديو كليب كما شارك معه ايضا والده في تصوير الأغنية بدور معلم لغة عربية وظهرت المجاميع بأزياء فترة التسعينات بتوقيع الاستايليست كالوشة وزوايا مدير التصوير الايطالي فيدريكو الذي يشارك مع أوكا للمرة الثانية بعد إعلان "شبرقة" وبتوجيه من المخرج الشاب يحيى علاء الذي حرص على إظهار روح المرح والضحك بين أفراد العمل يوم التصوير التي انعكست على مشاهد الفيديو كليب الذي شارك به ايضا أمح الدولي.


كما حرصت الفنانة مي كساب زوجة أوكا على الحضور لدعم زوجها والاحتفال به على طريقتها الخاصة بإحضار تورتة مكتوب عليه "مبروك يا جنرال" احتفالا بتصوير فيديو كليب أغنية 1991 "إتدلع" ومن المقرر طرح العمل قريبا على القناة الرسمية لأوكا على يوتيوب.

يذكر أن هذا العمل يعد أول تعاون مجددا بين أوكا وشركة تالنت دبليو ام كإدارة أعمال حيث عاد الثنائي أوكا ووليد منصور للعمل مجددا بتولي شركة تالنت دبليو إم إدارة أعمال أوكا في الفترة المقبلة وحضر ممثلا عنها تصوير الكليب مصطفى شيتوس.

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