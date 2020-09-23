في مفاجأة كبيرة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى أم ابنه الوحيد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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عاد الفنان أحمد فلوكس، لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال وذلك يعتبر مفاجأة كبيرة.

كان أحمد فلوكس، قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة وفية لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.

ورغم إقامة الزوجة خارج مصر، كان "فلوكس" على اتصال دائم بها، وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية معا.

يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريبا.

ويستعد حاليا أحمد فلوكس لتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة.

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