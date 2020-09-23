محمد محمود عبدالعزيز يقلد والده في الصورة الرسمية لمسلسل "رأس الغول"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "عبدالعزيز" في الصورة يجسد شخصية والده في البوستر الرسمي لمسلسل "راس الغول".

وعلق "عبدالعزيز" على الصورة قائلا:" الصورتين دول سنة ٢٠١٦ من كواليس يوم الفوتوغرافيا الخاص بمسلسل راس الغول، بعدسة صديقى المحترم ايمن عباس، انا اللى كنت عامل اغلب افكار الصور وماكانش ليها reference (مرجع) عشان ابويا يشوف التكوين اللى عايزين نعمله، كان ايمن بيصورنى بالتكوين اللى فى دماغنا الاول عشان ابويا يشوفه... بس كده، اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز، شارك في السباق الرمضاني بمسلسلين هما "شقة فيصل"، و"هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

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