ننشر أسماء مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب لانتخابات مجلس النواب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:06 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
Advertisements
انتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من إعداد القائمة النهائية، بأسماء أعضاءها المقرر خوضهم سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربعة "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، "الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد"، "شرق الدلتا"، و"غرب الدلتا".

وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي:

محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى الشريف، ورشا أبو شقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد بدوي، ورشا فايز.

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 5 مقاعد في مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي.

وتواصل التنسيقية، استقطاب وخلق كوادر سياسية من مختلف التوجهات، والتخصصات، للدفع بهم في الحياة العامة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في المرحلة الأولى خارج مصر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لـ انتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

وحددت الهيئة عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة التي أجريت الأسبوع قبل الجاري.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب 2020 انتخابات النواب 2020 انتخابات النواب 202 الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار لاشين إبراهيم الاوراق المطلوبه إنتخابات النواب

أخبار تهمك

مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ ساعة و 23 دقيقة

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل الصراع الدائر داخل الجماعة الإرهابية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

طه إسماعيل ينتقد فايلر ويطالب بتعيين محمد يوسف مديرًا فنيا للأهلي

منذ نصف ساعة

بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم "باتشيكو" منذ رحيله عن القلعة البيضاء؟ (أرقام)

منذ ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صدام جديد بين زيدان وإدارة ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

على طريقة كارتيرون.. فايلر يطعن الأهلي بخنجر مسموم

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

محمد عزمي: مجلس الشيوخ سيكون علامة فارقة في الحياة السياسية

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: المؤشرات تكشف إقبال كبير على المشاركة بانتخابات الشيوخ

تنسيقية شباب الأحزاب: تابعنا جميع فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ

الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا اليوم لدعوة المواطنين لانتخاب مجلس النواب

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات للشباب: "أصواتكم أمانة فأدوها"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

05:59 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»