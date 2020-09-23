عبدالستار حتيتة: الأوضاع تتغير إلى الأفضل في ليبيا.. ومصر قادرة على مواجهة الدول مثيري الفوضى (فيديو)



وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن لقاءات الرئيس السيسي مع المشير خلفية حفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي تستهدف ضبط الجهود والسيطرة على الوضع الليبي»، مشيرا إلى أن تركيا تحاول إفساد عملية السلام التي يرحب بها الليبيون لإنهاء الفوضى.



وأكمل المتخصص في الشأن الليبي "الأمور تغيرت الأفضل في ليبيا خاصة في ظل وقف إطلاق النار، وهناك اتفاق عقد بين الجيش الليبي ونائب المجلس الرئاسي حول أسلوب تصدير النفط"، مردفا: "مصر قادرة على مجابهة الدول التي تحاول إثارة الفوضى والعبث بالداخل الليبي".



وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بقصر الاتحادية.



وأطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.





قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن الشهور الماضية شهدت العديد من الاتفاقيات بشأن الأزمة الليبية بدعم القاهرة.