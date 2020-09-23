عبدالستار حتيتة: الأوضاع تتغير إلى الأفضل في ليبيا.. ومصر قادرة على مواجهة الدول مثيري الفوضى (فيديو)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن الشهور الماضية شهدت العديد من الاتفاقيات بشأن الأزمة الليبية بدعم القاهرة.

وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن لقاءات الرئيس السيسي مع المشير خلفية حفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي تستهدف ضبط الجهود والسيطرة على الوضع الليبي»، مشيرا إلى أن تركيا تحاول إفساد عملية السلام التي يرحب بها الليبيون لإنهاء الفوضى.

وأكمل المتخصص في الشأن الليبي "الأمور تغيرت الأفضل في ليبيا خاصة في ظل وقف إطلاق النار، وهناك اتفاق عقد بين الجيش الليبي ونائب المجلس الرئاسي حول أسلوب تصدير النفط"، مردفا: "مصر قادرة على مجابهة الدول التي تحاول إثارة الفوضى والعبث بالداخل الليبي".

وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بقصر الاتحادية.

وأطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

منذ ساعة و 26 دقيقة

على طريقة كارتيرون.. فايلر يطعن الأهلي بخنجر مسموم

منذ أقل من ساعة

طه إسماعيل ينتقد فايلر ويطالب بتعيين محمد يوسف مديرًا فنيا للأهلي

منذ 35 دقيقة

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم "باتشيكو" منذ رحيله عن القلعة البيضاء؟ (أرقام)

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صدام جديد بين زيدان وإدارة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل الصراع الدائر داخل الجماعة الإرهابية

منذ أقل من ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

05:59 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»