خالد الجندي: الإنسان يقطع صلته بالله والنعم بوقف شكره لربه (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإنسان يقطع صلته بربه وبالنعم بوقف شكره لربه.



وتساءل "الجندي" خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "ما السبب الذي يجعل الإنسان يقطع عبادته وصلته بالله؟ الإجابة هي بترك الشكر لله".



وأضاف "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والشكر أنك تواصل العطاء وإعطاء الغير، وفي شكر الله استمرار لنعمه عليك".



وتابع "ضرب الله مثلًا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا فكفرت بأنعم الله، وهنا حصلت النتيجة المؤسفة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون".



واختتم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حديثه بهذا الدعاء "اللهم عرفنا نعمك بشكرها وادم نعمك بدوامها وعرفنا عطياك بعدم قطعها".



وفي ذات السياق قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه يجب على الإنسان أن يكون كريمًا كون الله عز وجل "جواد يحب الجود"، معلقًا: "بالبلدي زي ما بتتقال عندنا هو اللي بيعمل من الحبة قبة.. من شيم الكريم لا يتتبع عورات الناس، ولا يشمت العبد فى خصمه".



وأكد عبد المعز، أن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، حيث إنها لا تعد ولا تحصى، وعليه وجب علينا أن نسجد لله شكرًا على هذه النعم، مشدداَ على أن شكر الله على نعمه سبب الزيادة والبركة، وتابع:"إياك أن تظن أن استقامتك على أمر هى أحد إنجازاتك الشخصية، لأنها ليست كذلك بل تثبيت من الله وتوفيق منه..الشكر يستوجب الزيادة والتوفيق من الله".



وأضاف أنه على الإنسان أن يكون حسن الخلق، وأن يظن فى الله خيرًا ويكثر من الدعاء، وتابع: "ما أطلق الله سبحانه وتعالى لسان عبده بالدعاء إلا ليستجيب له".



وأوضح "عبد المعز"، أن السبب وراء بعثة النبى صلى الله عليه وسلم كانت لإتمام مكارم الأخلاق، وتابع:"لن نكل ولن نمل من التأكيد على أن حسن الخلق أمر ضرورى على الإنسان أن يتلزم بها، وعلينا أن نبتعد عن صغار الأمور وأن يحسن الإنسان خلقه مع الآخرين"، مؤكدًا أنه لن يضخم الفروع إلا أصحاب الفكر المختل.