خليفة كارتيرون.. القائمة النهائية للمرشحين لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن الأسماء المرشحة لقيادة فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" المرشحين لقيادة الزمالك هم البرتغالي باتشيكو، والارجنتيني كالديرون، والمدرب الإيطالي تراميزني، والبلجيكي هوجو بروس، والأخير هو خوان أنطونيو بيتزي".

وأوضح، أن الزمالك سيعلن خلال الساعات المقبلة عن اسم المدرب الجديد.



