ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل الصراع الدائر داخل الجماعة الإرهابية



وأوضح "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مجلس شوري الإخوان أعلن تبرؤ الجماعة من إبراهيم منير، مشيرًا إلى أن الإخوان تتهم المرشد الجديد بالانحراف عن مبادئ حسن البنا.



وبين المفكر ثروت الخبرباوي أن إبراهيم منير من 7 سنوات اعترف إنه كان يبلغ عن الجماعات الإرهابية، ويدلى بتصريحات لـ الشرطة.، معقبا: "إبراهيم منير يبحث عن مصالحة الشخصية، ومن الممكن أن يبيع أى شخص من أجل مصالحه الشخصية ولديه شهوة الإعلام".



وأضاف أن الإخوانى عمر التلمساني قام بازالة إبراهيم منير من أى دور داخل الجماعة، وإبراهيم منير سافر لـ اليمن والكويت وبعد ذلك ذهب لـ انجلترى وحصل على الجنسية، مؤكدا أن جماعة الإخوان تنقسم من الداخل الآن.



من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر.



كشف المفكر ثروت الخرباوي، تفاصيل الصراع الدائر داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين مجلس شوري الإخوان والإخواني إبراهيم منير.