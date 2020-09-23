رسمياً.. برشلونة يُحصن نجمه الشاب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تصعيد نجم الفريق الشاب الإسباني أنسو فاتي ليكون ضمن الفريق الأول ويرتدي القميص رقم 22 مع رفقاء ليونيل ميسي.

وبحسب الموقع الرسمي للفريق عبر شبكة الإنترنت فإن فاتي سوف يظهر مع الفريق الأول مرتدياً القميص رقم 22 ، وسيوقع اللاعب عقد جديد مع الفريق سيرتفع خلاله الشرط الجزائي من 170 مليون يورو إلى 400 مليون يورو.

وأشار الموقع أيضاً إلى أن فاتي إختار الرقم 22 إستناداً إلى بعض الأساطير الذين إرتدوه من قبل مثل فرانك دي بوير ولويس جارسيا وسافيولا بالإضافة إلى داني ألفيس وإيريك أبيدال وآخرهم التشيلي أرتورو فيدال الذي رحل صوب إنتر ميلان.

ومن المُقرر أن يظهر فاتي بقميصه الجديد خلال مباراة فياريال القادمة لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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