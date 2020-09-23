"بعد دعوى زوجها إنكار نسب أطفاله".. أول ظهور للسيدة المتهمة بخيانة زوجها لمدة 11 عامًا (فيديو)





وقال الشيخ هاني تمام، الداعية الإسلامي، إن الإسلام يحاول بكل السبل البحث عن أي مخرج لدفع الحد عن الزاني، مشيرًا إلى أنه حدده بأمرين الأول الإقرار وهو أن يذهب الشخص إلى القاضي ويقر على نفسه بارتكاب هذا الإثم والثاني وهو البينة.

وأضاف تمام في لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي": "الإسلام لا يتمنى إقامة الحد، ولذلك العلماء حاولوا أن يضيقوا الخناق على الزاني المقر على نفسه بارتكاب هذا الإثم، بأن جعلوه الإقرار أربع مرات، والإسلام يسعى دائمًا إلى دفع ودرأ الحد وذلك بتأكيده على أن الستر أولى من الفضيحة في قضايا الزنا".

وقال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن سيدنا لوط كان ابن أخو سيدنا إبراهيم، وكان سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء بما فيهم لوط، منوهًا بأن سيدنا لوط آمن بسيدنا إبراهيم وهاجر مع من أور الكلدانيين إلى الأرض المقدسة عابرين للنهر، والراجح أن سيدنا لوط جاء مع سيدنا إبراهيم أيضًا في رحلته لمصر طلبًا للرزق أو طلبًا للتبليغ والدعوة وتقديم المعونة للناس، لكنه عاد لسدوم وعمورية وفقًا لما جاء في الكتاب المقدس في العهد القديم.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن قوم لوط أتوا بفاحشة لم يسبقها أحدًا من العالمين، وهي أن يأتوا الرجال شهوة من دون النساء، وجميع الأديان الإبراهيمية وغيرها ترفض هذا الكلام، منوهًا أن البعض ينظر للشذوذ الجنسي على أنه من حقوق الإنسان، وهذه ثقافتهم وهم أحرار أن يجاهروا بمعصية الله، موضحًا أن حقوق الإنسان في الشريعة هي مقاصد الدين بحفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان والملك، وأنزل الله غضبه على قوم لوط عن طريقه ملائكته، وحولوا المنطقة التي يقيموا بها للبحر الميت حاليًا.

وأرجع مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، سبب أخذ امرأة لوط لنفس عقاب قومه رغم انها سيدة للتربية، مستدلًا على ذلك بقول الله سيدنا وتعالى: " إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا"، وامرأة لوط كانت من هذا القوم وترى أن ما يقوموا به لا شيء فيه، مشيرًا إلى أن امرأة نوح وامرأة لوط كانوا تحت عبدين صالحين فخانتهما، مشددًا على أن الخيانة هنا ليس مقصود بها الخيانة الزوجية فزوجات الأنبياء منزهين عن هذا، ولكنهم خالفوهم فيما يدعوا إليه، مضيفا أن الكفر بالله أخف من الزنا؛ لكون المسائل العقدية لزوجة النبي لا تقدح في فطنة النبي، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن زوجات الانبياء منزهة عن الانحراف وهذا باتفاق العلماء.



وأضاف "جمعة"، أن سيدنا إبراهيم تعرض لحادثة إلقاءه في النار ونجاته منها في مدينة غازي عنتب، في شمال سوريا، وتسمى مدينة الأنبياء، ومازال يوجد بها المكان الذي أُلقي منه سيدنا إبراهيم، والمكان الذي أوقد فيه النار؛ لكونه يقال أنهم ظلوا لسنوات يجمعوا الحطب لإبراهيم حتى يحرق، وكانت المرأة في هؤلاء القوم المشركين تنذر للإله الذي يعبده أنه لو تحقق لها طلب معين تقوم بجمع طن حطب لحرق إبراهيم.



وقال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال حلقة سابقة، إن مصر تشرفت بمقدم سيدنا إبراهيم وزوجته السيدة سارة عليهما السلام، ولكن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- ولد في منطقة أور الكلدانيين، وهي الآن من ناحية الخريطة السياسية تقع شرق تركيا، وكانت الدنيا آنذاك ليس فيها الحدود السياسية المعروفة الآن ولا فكرة الدولة القومية الحديثة التي نشأت فيما بعد.



عرض برنامج "إحنا الستات" المذاع على فضائية "تن" مقطع فيديو تظهر فيه السيدة التي اتهمها زوجها بخيانته بعد 11 عامًا من الزواج، وقام برفع قضية إنكار نسب أولاده منها، واتهمها بأنها كانت على علاقة غير شرعية مع رجل آخر.واستنكرت تغريد الزوجة خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات التي وجهها اتهام زوجها بالزنا وإنكار نسب أولادها، قائلة "أنا اتخطبت واتجوزت جوزي عن حب، وكنت متمسكة به، وكنت معجبة بشخصيته وأدبه وأخلاقه، وربنا كرمنا بسلمى وآيتن وآدم ومش عارفة ايه اللي خلاه يقول كده".