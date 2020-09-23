مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعقد الاجتماع الأول لمجموعة الاستدامة

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاستدامة عن بُعد. بحضور 20 عضواً من 14 بلد ، وذلك لتأطير العمل المطلوب من المجموعة وتحقيق أهدافها. حيث سيتم التركيز في البداية على (1) دليل الاستدامة للصناعة المالية الإسلامية (2) ومنهجية قياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية.

وسيتم تطوير دليل الاستدامة لتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية. في حين أن منهجية قياس بصمة الكربون ستهدف لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في كشف وقياس نسبة انبعاث الكربون من المشاريع الناتجة من التمويلات والمحافظ الاستثمارية، والذي يمثل السبب الرئيسي لتغير المناخ.





وقد شهد الاجتماع الأول للمجموعة جلسة لتبادل الآراء والخبرات من المتخصصين والباحثين في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتزامناً مع فعاليات الاسبوع العالمي للعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تم إطلاق موجز المجلس العام الثالث عشر حول:"التغير المناخي وآثاره على الصناعة المالية". وسيسلط الموجز الضوء على دور المؤسسات المالية والمبادرات العالمية التي يتم اتخاذها لمكافحة مخاطر تغير المناخ. ويعرض أثر مخاطر تمويل المشاريع المتسببة في تغير المناخ أو ذات الانبعاث الكربوني العالي على القطاع المالي من خلال نتائج استبيان المجلس العام لعام 2020 .