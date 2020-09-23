الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:17 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الثلاثاء عن قطع المياه في عدة مناطق بالمحافظة، وهم "حي بولاق الدكرور – أرض اللواء" ولمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020، حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكانت شركة المياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة أعلنت امس الإثنين عن انقطاع المياه في 11 منطقة بالمحافظة، غدا الثلاثاء، لمدة 18 ساعة وتبدأ من غدًا الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة" لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.
   
وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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مياه الشرب مناطق صيانة الجيزة

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