بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم "باتشيكو" منذ رحيله عن القلعة البيضاء؟ (أرقام)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:18 م
باتشيكو
باتشيكو
علاء خليف
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بات البرتغالي جيمي باتشيكو قريبًا من العودة لمصر مجددًا وتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة القادمة، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق مؤخرًا وتوليه تدريب فريق التعاون السعودي.

باتشيكو أصبح المرشح الأوفر حظًا لتولي قيادة الزمالك في الفترة المقبلة، بعد اعتذار جيسوالدوا فيريرا وكريستيان جروس عن العودة لتدريب الأبيض مجددًا، كما أن المدرب البرتغالي أقرب لقيادة الفريق الزملكاوي من الأرجنتيني جابريل كالديرون مدرب الهلال السعودي السابق والمرشح أيضًا لتدريب الفارس الأبيض.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك هوية المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل رغبة الإدارة في إنهاء هذا الملف سريعًا نظرًا للارتباطات الهامة التي تنتظر الفريق وأبرزها مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

وسبق وقاد "باتشيكو"  الزمالك عام 2014 وخاض مع الفريق الأبيض 12 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة أمام إنبي، سجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد 29 نقطة مع الفريق بالدوري الممتاز، ورحل بشكل مفاجئ عن تدريب الفريق بسبب خلافاته مع مرتضى منصور رئيس النادي.

واجه باتشيكو فشل كبير بعد رحيله عن الزمالك حيث خاض تجربتين تدريبيتين مع الشباب السعودي وتيانجين تيدا الصيني ولكنه حقق أرقام سلبية مع الفريقين وجاءت كالتالي:

- الشباب السعودي:

تولي باتشيكو تدريب الشباب السعودي عام 2015 ولم يستمر معه سوي شهرين ورحل سريعا بسبب سوء النتائج، حيث قاد الفريق في 10 مباريات، فاز في مباراة وحيدة وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا. 

- تيانجين تيدا الصيني:

وقاد المدرب البرتغالي فريق تيانجين تيدا الصيني عام 2016 وخاض مع الفريق 21 مباراة فاز في 6 مباريات وخسر 10 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، ورحل عن تدريب الفريق في 30 مايو 2017 ولم يتولي بعدها تدريب أي فريق حتي الآن.

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