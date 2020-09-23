محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضي زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الأزمة لاقدر الله.

وأكد المحافظ أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة مناسيب المياه، والاستعداد لمواجهة الامطار والسيول في فترة الشتاء، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة والإدارات المعنية، وغرفة العمليات الدائمة بالمحافظة، لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري، والعميد محمد محروس مدير شرطة المسطحات.
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)
محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل (صور)

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