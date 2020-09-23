جو رعد يطلق أغنية خاصّة بالسعودية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلق الفنان جو رعد أغنية خاصّة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، من كلمات وألحان ألفرد الأسعد، ومن توزيع روبير الأسعد. قال فيها تكريماً للملك وشعب المملكة العربية السعودية التالي:

"السعودية عربية، أرض الرب حاميها، من عندها انتشر السلام وعمّ الكرة الأرضية 
بأرضها رجال جدودها جبال ما بنتجب إلّا الأبطال، فليحيى الملك سلمان حامي تراب السعودية...".

للإستماع إلى الأغنية على قناة جورعد الرسمية على يوتيوب التي تخطّت بدورها ال المئة والعشرون ألف مشترك حتى الآن
 

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