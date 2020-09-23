30 سبتمبر.. استئناف مجدي عبدالغني على حكم حبسه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح مستأنف الدقى تأجيل الاستئناف المقدم مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق علي حكم حبسه سنة بتهمة امتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه، وذلك لجلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنح الدقي قد قضت امس بتغريم كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12058 سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12054 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.

من الجدير بالذكر أنه كان قد صدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.

ويواجه مجدى عبد الغني اتهاما بالامتناع عن تسليم حصة من الميراث لأقاربه، فأقاموا دعوى ضده، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.

كشف مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، عن حقيقة الأخبار التى تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.

واستنكر مجدى عبد الغنى، خلال تصريحات تليفزيونية إحياء هذا الموضوع من جديد، موضحًا أن الحكم قديم، وأن هناك منتفعين من فتحه من جديد.

وأضاف عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، أن الحكم صدر غيابيا وتم الطعن فيه وسيعاد الحكم فيه من جديد، وأن الهدف من إظهار هذا الموضوع فى الوقت الحالى هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار حكم ضده، مؤكدًا أنه لديه المستندات التى ستُثبت عدم إدانته فى هذه القضية، وأن جده توفى عام 1964 وترك إرث كبير، وأن أعمامه يحاولون الاستيلاء على نصيبه فى الميراث.

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