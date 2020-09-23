ميلان يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن النيراتزوري قد أصدر بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أكد فيه إصابة مدافعه البرازيلي ليو دوراتي بفيروس كورونا.


وأكمل البطل الإيطالي في بيانه أن الإختبارات التي خضع لها اللاعب في الساعات الماضية أثبتت إصابته بالفيروس وتطلب الأمر وضعه في العزل الذاتي.


في الوقت الذي تم فيه إجراء إختبار لجميع أعضاء الفريق والموظفين الآخرين وجاءت جميع النتائج سلبية.


ووفق البروتوكول سوف يتم إختبار المجموعة بأكملها يوم غداً قبل المباراة التي سيخوضها الفريق في تصفيات بطولة الدوري الأوروبي.

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