فايلر يستقر على رحيل ثنائي الأحمر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي إبعاد ثنائي المارد الأحمر عن الفريق خلال الفترة المقبلة وطلب من الإدارة البحث عن عروض إحترافية لهم خاصةً بعد أن تقلصت فرص مشاركتهم.


وطالبت الإدارة بإيجاد بعض العروض للثنائي الأفريقي الأنجولي جيرالدو دا سيلفا والنيجيري جونيور أجاي حيث لم يفلح الثنائي في تقديم ما يضمن لهم البقاء بين جدران القلعة الحمراء.


في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي لتجديد عقد المغربي وليد أزارو وتسويقه في الدوريات الخارجية من أجل الحصول على أقصى إستفادة مالية من وراء عمليه بيعه خاصةً في حالة قرر فايلر عدم الإعتماد عليه.


وفيما يخص ملف الصفقات فإن أمير توفيق مدير تعاقدات المارد الأحمر إقترب أكثر من أي وقت مضى للحصول على توقيع المدافع المغربي بدر بانون والجزائري يوسف البلايلي.

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