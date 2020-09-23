مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
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تقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، بخالص التهاني القلبية إلى جميع عائلات سرسنا والمقاتلة بمناسبة عقد قران عبدالرحمن نبيل أحمد إبراهيم، من عائلة الخضايرة بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، على الآنسة أماني سلامة حسن، من عائلة التعالبة بقرية سرسنا التابعة لذات المركز.

وتدعو أسرة تحرير الفجر، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يجعله عقد قرانا مباركا، وأن يتم الله عليهما الزواج بكل خير، ويرزقهما الذرية الصالحة والحياة الزوجية السعيدة.
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم
مصطفى ثابت يهنئ عائلتي الخضايرة والتعالبة بمناسبة عقد قران «أحمد» و«أماني» في الفيوم

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