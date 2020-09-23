تحرير 2231 مخالفة مرورية بالجيزة أخر 24 ساعة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1050) مخالفة انتظار خاطئ، (11) بدون قيادة، (14) بدون تسيير، (414) متنوع، (723) نـمــوذج 125، (56) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (10) اجمالى الفحص، ( 10 ) الحالات السلبية، (48) التصالح الفوري، ( 7 ) ملصقات ومتعلقات، ( 9 ) زجاج فاميه، ( 274 ) تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، ( 20) عدم ارتداء الكمامات، ( 18 ) حملة سرفيس، ( 23 ) لوحات غير مؤمنة، ( 14 ) الصلاحية الفنية، ( 302 ) مخالفة تصوير الكاميرات، وبلغ الإجمالي 2231 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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