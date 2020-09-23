بمقابل مادي.. اعترافات مثيرة لقواد و٤ سيدات لممارسة الدعارة بالدقي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع قواد و٤ سيدات، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر إحدى صفحات الفيس بوك.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات، أنه أنشأ صفحة على الفيس بوك، للتسهيل واستغلال السيدات بمعاونة المتهمة الثانية، لاستدراج الفتيات، لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه لمدة أسبوع.

واوضحت التحقيقات، أنه كان يتواصل مع الفتيات عبر الهاتف المحمول للاتفاق على اللقاء لممارسة الأعمال المنافية، والمبالغ المالية مقابل ذلك.

كان تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط قواد وبصحبته 4 سيدات للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت، بمنطقة الدقي وسط المحافظة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ( أحد الأشخاص، مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم 4 هواتف محمول أحدهم خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات، مبلغ مالي.

وبمناقشة باقي المتهمات أكدن ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

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