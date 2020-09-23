إطلاق 14 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" في 14 محافظة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:29 م
منى صموئيل
Advertisements
أطلقت وزارة الصحة والسكان، 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا بمحافظات (السويس - البحيرة - الإسماعيلية - الوادي الجديد - أسوان - مطروح - البحر الأحمر - القاهرة - بني سويف - الإسكندرية - سوهاج - المنوفية - دمياط - قنا) وذلك يومي ٢٣ و٢٤ سبتمبر.

وأضافت الوزارة خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان القوافل الطبية تتضمن التخصصات التالية (نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل).

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و5806 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
إطلاق 14 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" في 14 محافظة
إطلاق 14 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" في 14 محافظة
إطلاق 14 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" في 14 محافظة
إطلاق 14 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" في 14 محافظة

أخبار تهمك

فايلر يستقر على رحيل ثنائي الأحمر

منذ أقل من نصف ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ ساعة

رسميًا.. رحيل نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي

منذ أقل من ساعة

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر.. فايلر يتمسك بسياسته

منذ ساعة و 28 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ ساعة و 6 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

05:30 م

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

04:55 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»