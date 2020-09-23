بالهوت شورت.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت النجمة نوال الزغبي، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


حيث ظهرت "الزغبي" في الصورة بإطلالة جريئة وكاچول، حيث ارتدت "هوت شورت" وبلوزة باللون الزيتونى.


واستخدمت بعض الإكسسوارات مثل حقيبة يد، وكاب، وساعة، وعلقت على الصورة قائلة:" كن حقيقي، لأن الحقيقة نادرة، والخداع في كل مكان".

وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.
بالهوت شورت.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام
بالهوت شورت.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام

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